Blitz antimafia della Polizia a Catania: 21 arresti

La Polizia di Catania ha eseguito un’operazione nei confronti dei membri di un sodalizio criminale, arrestati per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall’essere armata, tentato omicidio aggravato, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, aggravata dall’essere armata, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reati in materia di armi e ricettazione delle medesime, tentata rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, evasione e favoreggiamento personale al traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Sono in tutto ventuno gli arresti per associazione mafiosa eseguiti dalla Squadra Mobile – Sezione Criminalità Organizzata – di Catania e dal Commissariato di polizia di Adrano (Catania), nell’ambito operazione ‘Third Family’, Terza famiglia.

Il blitz è stato chiamato così perché ha ricostruito come un nuovo clan capeggiato da Chiristian Lo Cicero, 36 anni, e collegato alla famiglia mafiosa catanese dei ‘carcagnusi’ di Santo Mazzei, sia riuscito a colmare il vuoto di potere venutosi a creare a seguito delle operazioni di polizia condotte nei confronti delle storiche compagini mafiose insistenti nel territorio adrantia, e cioè i clan Santangelo-Taccuni e Scalisi, conquistando notevoli spazi, specie nel settore del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, promuovendo, organizzando e dirigendo un nutrito gruppo criminale.

Christian Lo Cicero era collaborato soprattutto dal fratello Agatino, 40 anni e dai pregiudicati Luigi Bivona, Francesco Celeste, Fancesco Lombardo, Francesco Restivo e Giuseppe Restivo che a loro volta potevano contare su decine di affiliati.

Foto repertorio

