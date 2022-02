Facebook



“Meloni e Salvini? Coincidessero sempre valutazioni politiche saremmo partito unico”

Silvio Berlusconi si dice pronto, “se necessario” a “rifondare il centrodestra” in vista della scadenza elettorale del 2023. Con gli alleati Salvini e Meloni, ha spiegato in una intervista esclusiva al settimanale Chi, “i rapporti sono cordiali, le valutazioni politiche non sempre coincidono, fosse così saremmo un partito unico”. (Adnkronos)

