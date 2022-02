BAZ testimonial del romanzo “Rosa stacca la spina” di Igor Nogarotto

Facebook



BAZ, al secolo Marco Bazzoni, attualmente protagonista del musical “Sette spose per sette fratelli” per la direzione musicale di Peppe Vessicchio, conduttore del programma radiofonico “Tutti pazzi per RDS” e in libreria con il suo libro “Con le infradito in discesa”, è testimonial del romanzo del collega e amico Igor Nogarotto, dal titolo “Rosa stacca la spina”, da oggi in libreria e disponibile su tutti gli store digitali.

Dalle 17 di oggi mercoledì 2 febbraio c’è la presentazione in diretta streaming del romanzo: in video, insieme allo scrittore Igor Nogarotto, ci sarà Baz, per la conduzione di Annalisa Baldi (già finalista di XFactor).

Spaziando dalle letture tratte dal romanzo, alle interviste doppie tra Igor e Marco, alle canzoni, con citazioni di Ligabue e Max Pezzali (e un omaggio canoro finale a sorpresa al Festival di Sanremo), viene presentato il romanzo di Igor Nogarotto, già al 13° della classifica di AMAZON.

La diretta si potrà vedere dai social Instagram e Facebook, direttamente dai profili dei 3 protagonisti.

Leggendo la sinossi del romanzo: “Rosa stacca la spina” è un romanzo rosanero graffiato di humor ed elegante erotismo, è la realizzazione della storia d’amore che tutti sogniamo, è una magia che si avvera, ma che corre costantemente in bilico tra la vita e la morte, sul filo sottile di un esito imprevedibile. La ‘spina’ di Rosa potrebbe staccarsi, ma nell’ambivalenza della sua omonimia scioglie il confine tra eutanasia e metafora esistenziale, divenendo il simbolo della catarsi dei personaggi, rinascita che sublima il senso stesso dell’esistenza umana ridisegnando il perimetro di demarcazione tra i concetti mortale e immortale.

