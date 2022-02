Arrestati a Palermo due fratelli per possesso armi e droga

Facebook



Due arresti per spaccio e il sequestro di 700 grammo di droga e due armi. E’ il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri di Palermo nel quartiere Zen2.

I militari hanno sorpreso e arrestato due fratelli mentre spacciavano droga. Attirati da un forte odore inoltre, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, sono entrati in un garage abusivo di via Marchese Pensabene, chiuso con un lucchetto, dove hanno trovato un fucile calibro 12 a canne mozze, modificato artigianalmente, una pistola con matricola abrasa calibro 40, 500 munizioni e 650 grammi tra marijuana e hashish.

Le armi ed il munizionamento verranno inviati al Ris di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state impiegate per la commissione di altri delitti. La droga è stata sequestrata. Nelle attività su strada sono state identificate anche 86 persone, sottoposti a controllo 54 mezzi ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo di circa 3mila euro.

