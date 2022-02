Al via i lavori di ricostruzione della diga foranea del Porto di Augusta

Facebook



Sarà effettuata oggi, 15 febbraio 2022, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, la consegna del I stralcio dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del Porto di Augusta all’ATI aggiudicataria della gara.

L’intervento riguarda il ripristino della sezione originaria della Diga Foranea del Porto di Augusta (realizzata negli anni 30’ del secolo scorso) al fine di recuperare la piena efficienza della struttura portuale e garantire la sicurezza della navigazione all’interno della rada. I lavori consistono nella ricostruzione della mantellata della diga foranea mediante la collocazione di massi artificiali previa ricostruzione del nucleo con scogli naturali.

Per la realizzazione dell’opera è previsto l’allestimento di un’area di cantiere di circa mq. 10.000,00 presso i piazzali del Porto Commerciale di Augusta, la cui durata sarà dipendente dai tempi necessari per realizzare l’opera e, comunque, prevedibilmente superiore a 180gg.

Il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, Ing. Alberto Chiovelli, si dichiara molto soddisfatto per l’esito e la celerità dell’iter che ha portato alla consegna dei lavori, durante un periodo di commissariamento sicuramente non facile per i due Porti di Sistema. “l’Ente ha lavorato alacremente per raggiungere questo risultato nei tempi prefissatisi, ed è con grande orgoglio che possiamo dichiarare di avere raggiunto l’obiettivo grazie alla collaborazione di tutto lo staff coinvolto nel progetto. Una squadra vincente, si può quindi affermare”, conclude l’Ing. Chiovelli.

