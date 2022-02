A Palermo “Broken hearts gallery”, a cura di Giorgia Görner Enrile

Facebook



La collettiva sui modi in cui amiamo e perdiamo, per fare tesoro e condividere l’amore in tutte le sue sfaccettature, ha visto la partecipazione di una moltitudine di persone che hanno contribuito portando altri oggetti, frammenti di vita di amori passati, e hanno preso parte attivamente all’installazione presente in galleria.

Proprio per questo, e per le richieste ricevute, Arèa ha deciso di prolungare l’esposizione per un’altra settimana.

Sarà possibile, infatti, visitare la “Broken hearts gallery” anche martedì 1, giovedì 3, sabato 5 e domenica 6 marzo, dalle 18:00 alle 20:00.

IL CONCEPT

La “Broken hearts gallery” – spiega la fotografa e curatrice della manifestazione Giorgia Görner Enrile – vuol proporsi come un percorso empatico che, partendo dal dolore, porti alla chiusura di un capitolo della vita, ed alla rinascita. Viviamo nell’epoca del consumismo relazionare, in cui l’”amore” è sempre più fast, ma non per tutti… e questo progetto artistico multidisciplinare vuol dare il giusto valore al nostro vissuto, vuol dare la possibilità a tutti di esprimere e liberarsi del proprio dolore per poter iniziare a guarire, ma anche far capire che l’amore, per quanto forte sia, è anche molto fragile e quindi non ci si deve prendere gioco dei sentimenti degli altri”.

“Questa manifestazione penso sia molto interessante perché ha varie sfaccettature, da quella artistica e sociale a quella antropologica, in un continuo divenire, e la sua realizzazione è stata possibile grazie alla sensibilità di Giovanni Lo Verso che crede al progetto ed ha messo a disposizione Arèa, uno spazio magico“, conclude.

GLI ARTISTI

Giovanni Amighetti, Mary Jery Arnone, Daniela Balsamo, Alessandro Bazan, Judith Boy, Francesco Butera, Florinda Cerrito, Chiara Costa, Jennifer Corio, Antonio Curcio, Elenoiret, Irene Falci, Vincenzo Giuliano, Giorgia Görner Enrile, Rani Claudia Lauria, Nicholl Lo Bianco, Alessio Lo Prete, Noemi Marino, Fabio Megna, Celina Moscuzza, Antonio Fester Nuccio, Francesca Pagliaro, Renato Pino, Giusva Pecoraino, Daniela Pisciotta, Giulia Quagliana, Linda Randazzo, Tommaso Salemi e Alessandro Sansone.

