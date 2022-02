A Mussomeli si presenta il libro di Simona Lo Iacono “La tigre di Noto”

Facebook



In occasione dell’approssimarsi della Giornata Internazionale della Donna, la sede di BCsicilia di Mussomeli unitamente al Comune di Mussomeli organizza un “Aperitivo letterario” per la presentazione del libro di Simona Lo Iacono “La tigre di Noto”.

L’iniziativa si terrà domenica 27 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso la Pasticceria Normanna a Mussomeli in Viale dei Normanni, sullo sfondo del castello chiaramontano. Il sindaco Giuseppe Catania, porterà i saluti dell’amministrazione comunale e il presidente di BCsicilia di Mussomeli Rita La Monica dialogherà con la scrittrice Simona Lo Iacono. Costo aperitivo rinforzato € 10,00. Ingresso consentito con Green Pass e mascherina. Per informazioni: tel. 339.5949184

La scrittrice Simona Lo Iacono racconta la vita di Anna Maria Ciccone, donna e scienziata che visse in un periodo di grandi sconvolgimenti mondiali. Nata a Noto nel 1891, partì dalla Sicilia e arrivò a Pisa alla vigilia della Grande Guerra per studiare fisica: unica donna del suo corso; insegnò, poi, alla Normale e dedicò tutta la sua vita allo studio della spettrometria, e le sue ricerche ebbero risonanza persino nell’ambito della nascente meccanica quantistica molecolare. Nel 1944, con la sua determinazione e il suo coraggio riuscì a salvare, i testi ebraici della biblioteca dell’università di Pisa dalla furia di distruzione nazista. Questo personaggio sconosciuto, dimenticato, riportato di recente alla luce (si parla tanto di “luce” nel romanzo) è stato reso vivido e indimenticabile dalla straordinaria penna di Simona Lo Iacono. L’evento, che vuole rappresentare un inizio, una rinascita, dopo mesi bui, vuole ripartire e riprendere il cammino proprio da una donna che rappresenta forza, passione e risolutezza.

