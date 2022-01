Ultime Covid Italia: 360 decessi e 186.253 nuovi casi. In Sicilia 21 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 186.253 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – inseriti nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 360 morti da ieri. I nuovi casi sono stati individuati su 1.132.309 tamponi, l’incidenza è al 16,5%.Sono 18.019 i pazienti Covid ricoverati con sintomi, 371 in più da ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.679 (+11). I guariti da ieri sono 125.199.

IN SICILIA. Altre ventuno vittime e 10.023 nuovi casi di Coronaviruss registrati nelle ultime 24 ore. con 50.567 tamponi effettuati.

