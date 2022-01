Ultime Covid Italia: 316 decessi e 184.615 nuovi casi. In Sicilia 26 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 184.615 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 316 morti. Sono stati 1.181.179 in più i tamponi processati da ieri, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,6%. In totale gli attualmente positivi sono 2.323.518 in Italia. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 17.648 persone, 339 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 1.668, una in meno da ieri. Superate le 140mila vittime di Covid dall’inizio della pandemia in Italia. Emerge dal bollettino aggiornato sull’emergenza. Le vittime totali sono 140.188, 316 in più di ieri quando complessivamente erano 139.872.

IN SICILIA. Altre ventisei vittime e 11.354 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 59.167 tamponi effettuati. L’indice di positività è 19,2%.

