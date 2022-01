Ultime Covid Italia: 308 decessi e 180.426 nuovi casi. In Sicilia 66 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 180.426 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 15 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 308 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.217.830 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un indice positività al 14,8%. Sono 18.370 i ricoverati con sintomi, 351 in più da ieri. In calo di due unità le terapie intensive occupate pari a 1.677 in Italia. Da ieri sono guarite 120.609 persone. Dall’inizio della pandemia le vittime sono state 140.856.

IN SICILIA. Sale pericolosamentre il numero delle vittime di Coronavirus, sessantasei registrate nelle ultime 24 ore e 9.292 nuovi casi con 49.331 tamponi effettuati. Il tasso di positività è 18,8%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...