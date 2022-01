Ultime Covid Italia: 294 decessi e 220.532 nuovi casi. In Sicilia 35 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 220.532 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I morti sono 294, si tratta del numero più alto della quarta ondata. Da ieri sono stati processati 1.375.514 tamponi con un tasso di positività al 16%. Sono stati 185 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 1.677 in totale. Sono 727 i ricoverati con sintomi, 17.067 in totale.

IN SICILIA. Altre 35 vittime e 13.231 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 58.518 tamponi effettuati. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è 7.740.

