Ultime Covid Italia: 227 decessi e 101.762 nuovi casi. In Sicilia 23 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. I nuovi casi sono 101.762, contro i 155.659 di ieri e soprattutto i 68.052 di lunedì scorso, una crescita settimanale del 50%, in rallentamento da qualche giorno. Come sempre il lunedì, pochi tamponi, 612.821, 380mila meno di ieri, il tasso di positività è del 15,7% al 16,6%.

I decessi sono 227 (ieri 157), per un totale di 139.265 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in salita anche il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (ieri +38) con 114 ingressi del giorno, e arrivano a 1.606, mentre i ricoveri ordinari sono 693 in più (ieri +717), 16.340 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

IN SICILIA. Altre ventitre vittime e 7.803 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 31.786 tamponi. Il tasso di positività è 24,2% .

