Ultime Covid Italia: 184 decessi e 197.552 nuovi casi. In Sicilia 24 vittime

Ultimi aggiornamenti sul’andamento della pandemia. Sono 197.552 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 8 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 184 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.220.266 tamponi con un tasso di positività al 16,2%. Sono stati 339 i ricoverati, 58 in più terapia intensiva.

IN SICILIA. Altre ventiquattro vittime e 12.425 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore.

Tornano a far paura i morti da Covid in Italia e nel mondo. Il Belpaese da qualche giorno ha superato la soglia dei 200 morti giornalieri, come non succedeva ormai da mesi. Ma chi sono le vittime di Sars-CoV-2 oggi, nell’era dei vaccini e delle varianti Delta e Omicron? A pagare il prezzo più alto sono non vaccinati e no-vax: una quota minoritaria della popolazione, pari al 10%, che pesa per circa il 35-40% dei decessi nelle fasce d’età sopra i 60 anni, il bacino in cui il numero di vite perse è più alto. Ma, in valore assoluto, il grosso delle vittime appare essere rappresentato da persone vaccinate con due dosi da più di 3 mesi. Prova a tracciare un quadro Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’università Statale di Milano, analizzando per l’Adnkronos Salute i dati disponibili riguardo alla voce più dolorosa del bilancio della pandemia.

