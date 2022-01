Cinque vittime a Licata per lite in famiglia

Facebook



Triplice omicidio a Licata, nell’agrigentino. Tre persone sono state uccise, sembra per una lite famigliare, nella zona periferica di via Rieti.

Pare che a sparare sia stato un uomo che, al culmine della lite in famiglia, abbia fatto fuoco uccidendo tre parenti. L’uomo sarebbe fuggito.

Indagano i carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO

Uccide 4 familiari tra cui bambino di undici anni e ragazzo di 15 e si uccide in strada

Salgono a cinque le vittime a Licata dopo una lite in famiglia. Come apprende l’Adnkronos l’assassino dopo avere ucciso quattro familiari, tra cui un bimbo di undici anni è un ragazzo di 15, si è ucciso. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e sarebbe morto in ambulanza

A dare l’allarme dopo l’uccisione di quattro persone a Licata sarebbe stata, come apprende l’Adnkronos, la moglie dell’assassino che ha avvisato i carabinieri. L’uomo in un primo momento avrebbe voluto costituirsi ma poi ha deciso di suicidarsi. Le vittime sono quattro con l’assassino cinque.

Assassino ha ucciso fratello, cognata e due nipoti : come apprende l’Adnkronos, aveva il porto d’armi. L’uomo aveva un fucile da caccia e alcune pistole.

