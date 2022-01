Oltre tre ore di ritardo per il volo Catania/Francoforte della Lufthansa

Facebook



Disagi aerei per i passeggeri del volo Catania Francoforte, che hanno raggiunto la Germania, nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio, con un ritardo di tre ore e tredici minuti.

I passeggeri del volo Lufthansa LH307 possono però ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Il ritardo, infatti, è stato consistente per cause riconducibili alla compagnia aerea.

Il volo era schedulato in un primo momento alle 13:10, ma è giunto a Francoforte solamente alle 18:53, provocando non pochi disagi ai volatori siciliani.

Per contattare ItaliaRimborso, che fornisce assistenza legale per ottenere la compensazione pecuniaria prevista, senza spese per i passeggeri, è possibile compilare il form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo in ritardo Catania Francoforte, in alternativa, possono inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477 oppure chiamare lo 06 56548248.

