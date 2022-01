L’Italia ha il nuovo Presidente: Mattarella

Facebook



Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica nell’ottava votazione. Quando Mattarella ha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta, pari a 505 voti, nell’aula del Parlamento è scattato un lunghissimo applauso.

LA GIORNATA

ORE 20.25 – L’aula del Parlamento ha salutato con un lunghissimo applauso il raggiungimento del quorum da parte di Sergio Mattarella, di nuovo capo dello Stato.

ORE 20.20 – Sergio Mattarella è rieletto presidente della Repubblica.

ORE 19.40 – Terminata la chiama dei delegati regionali, al via lo spoglio dell’ottavo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica.

ORE 19.26 – Nella partita del Quirinale, con la riconferma di Mattarella “ha vinto l’Italia”, sottolinea il leader M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa a Montecitorio.

ORE 19.14 – Quello del Presidente Mattarella è stato un atto di “assoluta generosità”, dice in conferenza stampa alla Camera il leader M5S Giuseppe Conte, ringraziando il Capo dello Stato per la sua disponibilità ad accettare un secondo mandato.

ORE 18.48 – Frattura con Di Maio? “Questo è il momento di rimanere concentrati… per quanto riguarda quegli aspetti ci sarà occasione, nella comunità M5S, per i necessari chiarimenti”, dice il leader M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Camera.

ORE 18.20 – “Meloni dice che va rifondato il centrodestra? Giorgia Meloni è una amica, non commento le parole degli amici”. Così Matteo Salvini, sul tema degli scontri nel centrodestra.

ORE 17.54 – “Senza le forze che si rifanno al Ppe come noi, il centrodestra non sarà protagonista”. Antonio Tajani, coordinatore nazionale azzurro, garantisce il ”pieno appoggio” al Mattarella bis e manda un messaggio chiaro agli alleati Lega e Fdi: senza Fi e i ‘centristi’ della coalizione che si richiamano ai valori del Ppe, dall’Udc a Noi per l’Italia ai totiani di Cambiamo, il centrodestra non va da nessuna parte.

ORE 17.42 – “Credo sia bello che in 7 anni Salvini sia passato dal tweet del gennaio 2015 ‘Mattarella non è il mio presidente’ a ‘Mattarella è la mia scelta’. I 5stelle sono passati dalla richiesta di impeachment del 2018 a oggi. Noi siamo quelli che 7 anni fa hanno scelto e votato Mattarella con il sorriso e che oggi votano Mattarella con un sorriso ancora più grande”. Lo ha detto Matteo Renzi.

ORE 17.30 – “Ieri ho bloccato l’asse giallo verde nero su Belloni”. Così Matteo Renzi sulla candidatura tramontata ieri di Elisabetta Belloni sulla quale ci sarebbe stata la convergenza di Conte, Salvini e Meloni.

ORE 17.11 – Dimissioni? Per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto: il Governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest’anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al paese”. Lo dice il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine di un incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini.

ORE 16.48 – “Il centrodestra esce diviso in tronconi”. Così Enrico Letta in conferenza stampa. Il rimpasto di governo? “Per quanto ci riguarda il governo va bene così. E’ nelle prerogative del presidente del Consiglio immaginare qualsiasi forma di cambiamento”.

ORE 16.29 – Via all’ottava votazione.

ORE 16.08 – ”Il centrodestra va rifondato da capo. Per rispetto delle persone che si aspettano un cambiamento”. Lo ha detto Giorgia Meloni al termine della riunione con i ‘Grandi elettori’ di Fdi prima dell’ottava votazione per il Colle.

ORE 15.41 – Il Vaticano benedice il bis di Mattarella

ORE 15.24 – “Siamo contenti ma la soluzione denota un blocco della politica, guardiamo avanti sapendo che ci aspettano mesi difficili con una maggioranza complessa”. Così Enrico Letta alle tv.

ORE 15.16 – “Ho chiamato anche stamattina la Casellati per ringraziarla per averci messo la faccia”. A quanto si apprende lo avrebbe detto Matteo Salvini, parlando in assemblea con i suoi deputati.

ORE 15.02 – “Mi raccomando, votate bene”. Enrico Letta, con ironia, ha chiuso l’assemblea del Pd ‘catechizzando’ i grandi elettori. Le parole del leader dem sono state sottolineato da un applauso e dai sorrisi dei delegati Pd.

ORE 14.51 – Enrico Letta e la svolta notturna per Mattarella (AdnKronos)

ORE 14.42 – “Andiamo a testa alta, abbiamo scelto noi per il bene del Paese. Ci sono stati troppi veti, la situazione andava sbloccata e ci siamo presi una grossa responsabilità. Vinceremo le Politiche e governeremo questo Paese”. Lo ha detto Matteo Salvini durante l’assemblea con i grandi elettori della Lega, incassando l’ovazione dei senatori e dei delegati regionali. A breve, introno alle 15, il leader incontrerà i deputati.

