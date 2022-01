Grandi Santuari siciliani al Corso formazione on line di Siciliatourleaders e BCsicilia

Facebook



Nell’ambito del Corso di formazione online per Accompagnatori e Guide Turistiche “La Sicilia tra fede, arte, natura e tradizioni popolari” promosso da Siciliatourleaders e BCsicilia, si terrà oggi, mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 17 una conferenza online dal titolo “I grandi Santuari siciliani tra storia, arte e tradizione popolare”.

Dopo la presentazione del dott. Giancarlo Sotera, Presidente Siciliatourleaders, e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la relazione della dott.ssa Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede BCsicilia di Catania. Nell’Isola sono moltissimi i Santuari legati alla presenza di un miracolo, di un santo o di un evento straordinario. Conservano tutti un patrimonio immenso di arte, fede e devozione popolare che meritano di essere valorizzati e conosciuti da un pubblico sempre più numeroso.

Spesso i Santuari si trovano in luoghi lontani dal frastuono delle città, immersi nella campagna, nei boschi o in piccoli borghi nascosti. Questo li rende ancora più ricercati da quei visitatori che vogliono riscoprire itinerari di fede e devozione popolare. L’incontro metterà in luce le bellezze delle architetture sacre della nove provincie siciliane focalizzando l’attenzione su alcuni di essi. Per informazioni e prenotazioni: info@siciliatourleaders.com – 349/8169505.

Nella foto, il Santuario della Madonna di Tindari.

