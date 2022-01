Formazione e lavoro per giovani tra Sicilia e Malta

Facebook



Come fare domanda per il progetto MEN coordinato dal GAL Terre di Aci

Il Gal Terre di Aci invita tutti i giovani interessati a un semestre di formazione e lavoro retribuito a fare domanda per prendere parte al progetto Excellent Mediterranean Net (MEN). Come illustrato dal GAL, il progetto consentirà uno scambio di esperienze lavorative per 60 giovani siciliani che potranno sostenere uno stage remunerato a Malta e 40 maltesi che, a loro volta, faranno altrettanto in Sicilia, grazie a un finanziamento dell’Unione europea di circa 2 milioni e settecentomila euro.

L’obiettivo del progetto MEN, lanciato in una cerimonia ufficiale lo scorso 16 luglio, nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale di Acireale, è incrementare la mobilità dei lavoratori nell’area transfrontaliera italo-maltese attraverso la creazione di servizi congiunti di orientamento e accompagnamento al lavoro, al fine di favorire la qualificazione e l’inserimento lavorativo. I settori interessati dal progetto riguardano salvaguardia ambientale, turismo sostenibile, blue economy, qualità della vita e della salute dei cittadini.

Tramite il bando pubblicato anche sul sito del GAL in questa apposita pagina è possibile fare domanda per accedere alle selezioni (all’articolo 8 tutte le indicazioni). I giovani selezionati potranno contare su voucher mensili di 2000 euro lordi, con il quale potranno pagare vitto e alloggio a loro carico, mentre tutte le spese di viaggio e trasferimento saranno a carico del progetto.

MEN consentirà di integrare i mercati del lavoro dell’area transfrontaliera, migliorare l’accesso per le popolazioni delle due isole ai servizi innovativi e tecnologici di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, creare connessioni tra imprese e i centri di istruzione superiori, al fine di incrementare l’occupazione e potenziare lo scambio di competenze e mobilità delle persone tra i due Paesi.

