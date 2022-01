Covid oggi Italia: 426 e 167.206 contagi. In Sicilia 51 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull0andamento della pandemia. Sono 167.206 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 gennaio 2022, secondo i numeri covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 426 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.097.287 tamponi, il tasso di positività è al 15%.Calano i pazienti in terapia intensiva (-26) e i ricoverati con sintomi (-36). In particolare sono 1.665 i posti occupati in rianimazione mentre nei reparti covid ci sono 20.001 persone. Le vittime dall’inizio dell’emergenza salgono a 144.770 mentre in totale sono state contagiate 10.383.561 persone. I guariti toccano quota 7.522.210, 139.421 hanno superato il virus nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 2.716.581 i positivi al covid-19, 27.319 in più di ieri al netto dei guariti.

IN SICILIA. Sono 7.917 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 gennaio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 51 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 50.327 tamponi processati. Gli attuali positivi salgono così a 226.104. In un solo giorno i guariti sono stati 2.055, mentre dei 51 decessi riportati oggi (8.336 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno è avvenuto oggi, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.460, mentre si trovano in terapia intensiva 155 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 2.327 a Palermo, 1.393 a Catania, 1.026 a Messina, 804 a Ragusa, 416 a Trapani, 786 a Siracusa, 536 a Caltanissetta, 466 ad Agrigento e 163 a Enna.

