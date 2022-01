Covid oggi Italia: 389 decessi e 155.697 contagi. In Sicilia 41 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia.

Sono 155.697 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 389 morti. Calano ancora gli attuali positivi, oltre 10mila in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.039.756 tamponi con un tasso di positività stabile al 15%. In calo i ricoveri, 148 in meno, e terapie intensive occupate, 20 in meno da ieri. Da inizio pandemia le vittime nel Paese sono state 145.159.

IN SICILIA. Altre quarantuno vittime e 7.369 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 47.456 tamponi effettuati. il numero delle vittime dall’inizio della pandemia è 8.377. l’indice di positività è 15,5%-

