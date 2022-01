Covid Italia oggi: 385 decessi e 188.797 nuovi casi. In Sicilia 34 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 188.797 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 385 morti. Sono 1.110.266 i tamponi processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 17%. Sono 155 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore con Coronavirus, che portano il totale dei pazienti a 1.698, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagio. Al netto dei dimessi, in rianimazione ci sono 10 pazienti in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (+159). Nei reparti sono ricoverate con Coronavirus 19.659 persone.

IN SICILIA. Altre trentaquattro vittime e 7.997 nuovi contagi fi Cvotonavirus registrati nelle ultime 24 ore con 43.433 tamponi effettuati. Il tasso di positività è 18,4%. Il totale delle vittime del virus è 8.087.

