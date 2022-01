Covid Italia oggi: 227 decessi e 138.860 nuovi casi. In Sicilia 24 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 138.860 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 227 morti. Tornano ad aumentare i ricoveri: sono 19.627 i ricoverati con sintomi (+185) e 1.685 i pazienti in terapia intensiva (+9), con 132 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 933.384 tamponi per un tasso di positività che scende al 14,87%. Si contano, infine, 131.303 nuovi guariti, che portano il totale a oltre 7 milioni da inizio pandemia (7.045.249). Sono 2.734.906 le persone attualmente positive in Italia.

IN SICILIA. Altre ventiquattro vittime e 5.394 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 34.922 tamponi effettuati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...