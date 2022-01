Controlli anti droga, sei arresti a Palermo

Facebook



Prosegue l’azione di contrasto al mercato della droga a Palermo. I Carabinieri della Stazione Partanna Mondello, nel corso dei periodici servizi di contrasto nel quartiere ‘Zen 1’, hanno arrestato per detenzione di arma da guerra e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, due uomini di 27 e 63 anni e una donna, 42enne.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato una pistola, con matricola abrasa, completa di 2 caricatori e 24 munizioni, 1,2 kg di marijuana parzialmente già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, oltre al materiale atto al confezionamento.

L’arma ed il munizionamento verranno inviate al Ris di Messina per verificare se siano state impiegate per qualche delitto In un’altra circostanza, i carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un 37enne e un 22enne mentre vendevano della droga. La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di quasi 100 dosi tra cocaina, hashish e marijuana.

Gli arrestati si trovano ai domiciliari. Infine, i carabinieri della Stazione Carabinieri Falde hanno arrestato un 52enne trovato in possesso di quasi 50 grammi di hashish.

