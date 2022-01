Centro culturale e teatrale Magma di Catania: bilancio e futuro

Facebook



L’anno appena trascorso è stato quello dei quarant’anni per il Centro culturale e teatrale Magma di Catania, diretto da Salvo Nicotra. Il sodalizio, nato nel 1981, ha sviluppato la sua variegata attività nella piccola e storica sala di via Adua 3 (con i suoi 50 posti), culla dell’avanguardia catanese. L’anima della struttura, Salvo Nicotra ed un affiatato gruppo di attori, registi, poeti e musicisti continuano, ancor oggi, a portare avanti proposte improntate sulla cultura, con iniziative nel campo teatrale, della concertistica, della poesia e dell’editoria. Il Centro Magma e l’omonima sala rappresentano ormai da quarant’anni un porto sicuro per chi vuole scommettersi o sperimentare e riprovare uno spettacolo. A tracciare un bilancio del 2021 ed a parlare del futuro del sodalizio è il direttore artistico del Centro, Salvo Nicotra.

“Nell’anno che ci ha appena lasciati – sottolinea Salvo Nicotra – avremmo dovuto fare una grande iniziativa nella quale ricordare i quarant’anni di ininterrotta attività del Centro Magma, durante i quali si è spaziati dal teatro all’editoria, dalla musica all’animazione, dalla letteratura a quant’altro potesse riguardare la cultura. La pandemia, però, non ha mai mollato la presa ed ha sconsigliato l’avventurarsi in una manifestazione che avrebbe dovuto coinvolgere migliaia di persone, irrinunciabili presenze che hanno contribuito a questa lunga linea che ha reso la nostra struttura una delle più stabili ed accreditate del territorio”.

“Sarebbe stato doveroso anche prevedere – continua Nicotra – qualche momento nella storica sala di via Adua 3 che ha lo stesso nome del Centro, ma anche l’estensione delle percentuali di presenza degli spettatori al 100% comportava dei rischi e quindi si è deciso di rinviare a tempi migliori. Eppure un ideale senso di festa c’è stato comunque nella trentina di spettacoli – tra concerti e prosa – realizzati in adeguati spazi, piccoli e meno piccoli, all’aperto e al chiuso, a Catania (Castello Ursino, Giardino di Scidà, Corte della parrocchia San Michele Arcangelo) e in provincia (Auditorium Cappellani ad Acireale, Chiesa del SS. Crocifisso a Santa Maria di Licodia). Onorato il consueto appuntamento con l’UNESCO e con la sua “Giornata mondiale della poesia”, curato, come sempre, da Orazio Indelicato, con l’ausilio dell’informatica e con risultati eccellenti”.

“L’auspicio – conclude Nicotra – è quello di poter magari riprendere il ritmo produttivo di prima della pandemia, sempre con prudenza e nel rispetto delle regole. Sono già previste delle repliche dello spettacolo teatrale “No, non sono Molly Bloom” di Giuseppe Mazzone nel Ragusano e nel Lazio oltre alla consueta programmazione di concerti nel territorio provinciale e della Giornata della poesia del 21 marzo.

Progetti ed idee ne abbiamo tante e contiamo presto di poter illustrare, in modo completo, il programma delle iniziative musicali e teatrali del nuovo anno”.

Il Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, è nato nel 1981 e svolge ininterrottamente la propria attività istituzionale, caratterizzata dalla preminenza di obiettivi contenutistici rispetto a scopi commerciali. La sala, in via Adua 3, a Catania, è l’ultimo spazio “underground” sopravvissuto, pur tra infinite difficoltà che ne rendono precaria l’esistenza, tra gli innumerevoli nati a Catania negli anni Settanta. E’ sede permanente di stagioni teatrali, concertistiche, laboratori ed eventi legati alla letteratura, alla poesia. Come spazio “aperto” dà ospitalità ad eventi realizzati da terzi e collabora con altre analoghe realtà del territorio.

