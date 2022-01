Addio a Sidney Poitier, Oscar nel 1964

Facebook



Sidney Poitier è morto. Il leggendario attore afroamericano aveva 94 anni. Nel 1964 vinse l’Oscar come miglior attore, primo afroamericano nella storia. Memorabile in ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs’ e “Indovina chi viene a cena”. per primo ha raggiunto la dimensione di icona di Hollywood, Poitier nacque a Miami, in Florida, il 20 febbraio 1927, figlio di modesti commercianti bahamiani, Evelyn Outten e Reginald James Poitier. Poco tempo dopo la sua nascita, i Poitier fecero ritorno alla natia Cat, dove il giovane Sidney crebbe fino all’età di 10 anni, quando la famiglia si stabilì a Nassau. All’età di 15 anni Poitier si trasferì a Miami, convivendo con il fratello maggiore e all’età di 17 anni si stabilì a New York

Dopo essere stato nominato come miglior attore protagonista per La parete di fango (1958), per la cui interpretazione vinse un premio BAFTA, ottenne il premio Oscar al miglior attore nel 1964 per l’interpretazione ne I gigli del campo (primo attore protagonista di colore a riuscirci), grazie al quale vinse pure il Golden Globe. Negli anni successivi consolidò la propria fama con alcuni ruoli rimasti memorabili, fra cui quelli di Virgil Tibbs, ne La calda notte dell’ispettore Tibbs (1967), di John Prentice in Indovina chi viene a cena? (1967) e di Warren Stantin in Sulle tracce dell’assassino (1988).

Nel 1969 sul set conobbe l’attrice canadese Joanna Shimkus che nel 1976 diverrà sua moglie.

