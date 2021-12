Ultime Covid Italia: 96 decessi e 21.042 nuovi casi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 21.042 i nuovi casi di Coronavirus e 96 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 565.077 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari al 3,7%. Sono 76 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore che portano il totale dei pazienti in rianimazione a 818. Al netto dei dimessi i ricoverati sono due in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 56 in più e portano il totale dei pazienti a 6.539. Dall’inizio dell’emergenza i contagiati sono stati 5.206.305 mentre le vittime 134.765. I guariti salgono a 4.797.658 e sono 10.205 in più di ieri. Ad oggi in Italia i positivi sono 273.882, 10.734 in più in 24 ore.

IN SICILIA. Altre otto vittime e 887 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 23.720 tamponi effettuati. Il tasso di positività e 3,73%. Il numero delle vittime dall’inizio della pandemia è7.276.

Mi piace: Mi piace Caricamento...