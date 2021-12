Ultime Covid Italia: 79 decessi e 12.527 nuovi casi. In Sicilia 2 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamentyo della pandemia. Sono 12.527 i nuovi casi di Coronavirus e 79 morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 312.828 I tamponi effettuati, il tasso positività sale al 4%. +234 ricoverati con sintomi, 6.333 in totale, +20 in terapia intensiva, 811 in totale. Dall’inizio dell’emergenza sono 5.164.780 le persone contagiate mentre le vittime sono 134.551. In totale sono 4.775.676 i guariti, 7.098 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 254.553 positivi alCoronavirus, 5.339 in più di ieri.

IN SICILIA. Altre due vittime e 789 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 16.274 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 4,7%:

Mi piace: Mi piace Caricamento...