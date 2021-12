Ultime Covid Italia: 74 decessi e 17.030 nuovi casi. In Sicilia 5 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 17.030 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 3 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 74 morti. Tasso di positività al 2,89%. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 588.445 tamponi con un tasso di positività del 2,89%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 5.385 pazienti, 87 in più da ieri, mentre sono 708 in terapia intensiva, 10 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 9.658 persone.

IN SICILIA. Altre cinque vittime e 836 nuovi casi di Coronavirus con 26.359 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia si porta a 7.223. Il tasso di positività è 3,17%.

