Ultime Covid Italia: 123 decessi e 28.064 nuovi casi. In Sicilia 10 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 28.064 i nuovi casi positivi al Covid-19, 123 i morti. E’ quanto riportato nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Tasso di positività al 4%. Ancora: 7.576 i ricoverati (+56 da ieri), 953 in terapia intensiva (+30) con 95 ingressi in 24 ore. Sale anche il numero dei guariti: 12.430. Sono 697.740 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 669.160.

IN SICILIA. Altre dieci vittime e 1.368 nuovi casi di Coronavirus con 30.836 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è 4,4%.

