Ultime Covid Italia: 120 decessi e 20.677 nuovi casi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 20.677 i nuovi casi di Coronavirus e 120 i morti in 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 776.563 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari al 2,6%,. Sono 93 i ricoverati in terapia intensiva in 24 ore, per un totale di 863 pazienti in rianimazione. Al netto dei dimessi i pazienti in terapia intensiva sono 7 in più. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 212 in più in 24 ore, per un totale 7.163 pazienti in totale nei reparti Covid.

IN SICILIA. Altre otto vittime e 1.037 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 35.240 tamponi effettuati. Il tasso di positività è 2,94%.. Sono 474 i ricoverati dei quali 426 con sintomi. Totale delle vittime dall’inizio pandemia 7.295.

Mi piace: Mi piace Caricamento...