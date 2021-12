Facebook



Tre giovani sono morti la notte scorsa in un incidente sulla strada provinciale 11 all’altezza dell’uscita di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Le vittime avevano 20, 18 e 16 anni. Un quarto ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Niscemi e il 118 per i soccorsi. Dalle prime informazioni sembra che l’auto su cui viaggiavano i giovani sia uscita di strada per cause da accertare.

