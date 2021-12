Trapani Classica: domani recital del pianista Carlo Palese

Facebook



Chiuderà la prima parte della Stagione Concertistica 2021/2022 degli Amici della Musica di Trapani.

Ultimo appuntamento con la prima parte del cartellone invernale degli Amici della Musica di Trapani. Domani, domenica 12 dicembre, alle ore 18.30, presso la chiesa di Sant’Alberto, in via Garibaldi a Trapani, con il recital del pianista Carlo Palese. In programma musiche di Puccini, Ravel, Chopin e Schumann. Inserito nella sezione TRAPANI CLASSICA della stagione concertistica 2021/2022, il recital propone un programma musicale che spazia dal romanticismo al primo ‘900.

Palese vanta una lunga esperienza concertistica, sostenuta da un indiscusso talento. Insegnante presso l’Istituto superiore di Studi musicali “L. Boccherini” di Lucca, Palese tiene regolarmente Masterclass presso importanti istituzioni in Italia e all’Estero (Katowice K. Szymanowski Academy International Masterclasses, Miami Piano Festival Academy, ecc.). È anche giurato nei maggiori concorsi pianistici internazionali, ed è attivo anche in campo organizzativo quale responsabile artistico della rassegna musicale “Classica con Gusto” che si tiene presso la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno ed è Presidente dell’Associazione musicale Livornoclassica. E’, inoltre, Direttore Artistico del concorso internazionale “Livorno Piano Competition”.

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe Institut

Il costo del biglietto per il concerto è di 7,00 euro (intero), 5,00 euro (ridotto per gli studenti fino a 24 anni) e 3,00 (Studenti del Conservatorio “A.Scontrino” di Trapani). Sarà possibile acquistare il biglietto on line su www.amicidellamusicatrapani.it (American Expess, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) oppure con prenotazione obbligatoria con acquisto al botteghino entro mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione. Per avere informazioni è possibile inviare un messaggio su WHATSAPP al +39 349 4764193.

Per la partecipazione all’evento è previsto l’obbligo del Green Pass. L’accesso ai concerti degli Amici della Musica di Trapani sarà consentito solo alle persone in possesso di Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 o certificazione attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.

