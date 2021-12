Traffico di cocaina e hashish a Trapani: 5 arresti

Facebook



Traffico di cocaina e hashish nel trapanese.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione a cinque misure cautelari, emesse dal gip di Trapani, nei confronti di altrettanti soggetti accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti.

In carcere sono finiti due uomini di 43 e 22 anni, mentre per altri tre – un 20enne, un 26enne e un 22enne – sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini, partite dalle minacce subite da esercente trapanese, hanno portato alla luce un presunto traffico di droghe, soprattutto cocaina e hashish.

I militari hanno accertato numerosi episodi di spaccio, sia al dettaglio che non, avvenuti tra dicembre 2020 e giugno 2021 nella città di Trapani e nella frazione Casa Santa di Erice. Le droghe maggiormente cedute erano cocaina, venduta a 50 euro al grammo, e hashish, a 5 euro per dose. Durante le indagini altre tre persone sono state arrestate in flagranza di reato.

