Tensione a Milano per manifestazione No green pass

Momenti di tensione, in piazza del Duomo, a Milano, dove manifestanti no green pass e no vax, si sono dati appuntamento per protestare per il 20esimo sabato di fila contro la certificazione verde. Diversi i cori urlati contro polizia e carabinieri dai manifestanti, come “Delinquenti” e “fascisti”. A monitorare la piazza diversi blindati. Oltre a carabinieri e polizia, in piazza anche la Digos.

Alcuni dei manifestanti hanno tentato di srotolare uno striscione in piazza del Duomo, provando a usare il megafono ma sono stati subito bloccati e identificati. In tutto sono state identificate 202 persone, di cui 7 saranno denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. Trentaquattro persone sono state sanzionate per occupazione di aree urbane e 6 per il mancato utilizzo della mascherina. Emessi trenta ordini di allontanamento e notificati 4 avvisi di avvio procedimento per l’emissione di altrettanti Daspo Urbani.

