“Sicilia come Caraibi, crociere devono puntare al sud”

“Le crociere dovranno avere un fortissimo sviluppo a sud e a est perché è dove sostanzialmente abbiamo i Caraibi in Europa. La società West Sicily Gate (creata insieme a Msc ndr) sarà la porta d’entrata di un flusso molto importante di persone perché i Caraibi non dobbiamo andarli a cercare fuori, li abbiamo in Italia”. A dirlo all’Adnkronos è Beniamino Maltese, executive vice president e chief financial officer di Costa Crociere spa, nel giorno dell’inaugurazione del Terminal Crociere del porto di Trapani realizzato dall’Autorità portuale di sistema del Mare di Sicilia Occidentale.

“Il Terminal Crociere e Passeggeri del porto di Trapani, insieme al Fast Ferry Terminal, è un’infrastruttura importantissima che permette un’industrializzazione del turismo in senso buono, che vuol dire la presenza di una forte industria che spingerà un turismo nuovo, organizzato e sostenibile”, afferma Beniamino Maltese, executive vice president e chief financial officer di Costa Crociere spa, nel giorno dell’inaugurazione del Terminal Crociere del porto di Trapani realizzato dall’Autorità portuale di sistema del Mare di Sicilia Occidentale. “Stiamo pensando anche a un second step di mobilità integrata e sostenibile – aggiunge – perché questo è quello che ci chiedono i nostri clienti: di vivere un’esperienza a contatto con le culture del territorio”.

