Notte Bianca a Valverde: il Natale attorno a un falò

Un ritorno alle tradizioni, quelle antiche e più autentiche, per ritrovare la serenità di stare insieme e di incontrarsi. Da questa necessità nasce una manifestazione dedicata al Natale e a tutti i valori ad esso legati.

A Valverde (Ct), nella centrale piazza del Santuario, nel cuore della cittadina etnea, è in programma la Notte Bianca che si terrà martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 21 alle ore 23.

L’idea è stata elaborata dagli imprenditori Giovanni Samperi e Antonio Rosano che a Valverde operano con le loro attività. Insieme hanno pensato di valorizzare un momento importante come quello del Natale per riassaporare la vicinanza con i propri concittadini.

“Noi ristoratori siamo stati penalizzati nel corso di questa emergenza sanitaria -spiegano Giovanni Samperi e Antonio Rosano-. Ma soprattutto tutti noi siamo stati costretti a stare lontani per osservare le giuste misure di sicurezza. Negli scorsi anni, il Natale non è stato vissuto probabilmente come da tradizione, siamo stati lontani, in zona rossa senza la possibilità di scambiarci gli auguri o i doni custoditi sotto l’albero. Per questo motivo abbiamo voluto riprendere una tradizione molto antica. Un tempo, infatti, il Natale si attendeva attorno a un falò. Abbiamo, quindi, voluto ricreare quell’atmosfera tipica del periodo più bello dell’anno”.

Piazza del Santuario sarà addobbata con luci e ambientazioni natalizie. Inoltre, sarà allestito un vero e proprio falò attorno al quale ci saranno momenti di intrattenimento, di degustazione, di animazione per i più piccoli ai quali saranno dedicate tante sorprese. E, ovviamente, sarà presente anche Babbo Natale che potrà ascoltare i loro desideri e posare con loro per scatti fotografici e video da postare sui social network. Per l’occasione la bottega Bedduviddi resterà aperta e offrirà soluzioni e promozioni natalizie.

“Per noi questa serata vuole essere un momento di socialità e di convidisione -aggiungono i due imprenditori-. Ci piace l’idea di far vivere a grandi e piccoli, in egual misura, la magia del Natale, portando sorprese, proponendo assaggi e degustazioni a quanti vorranno condividere con noi questa iniziativa. Finalmente potremo godere di momenti di serenità vissuti insieme”.

