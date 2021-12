Nella Cattedrale di Mazara del Vallo il Presepe sulla barca

Facebook



Shares

È un presepe singolare quello che è stato allestito nella Cattedrale Ss. Salvatore di Mazara del Vallo, nell’ambito della sesta edizione della mostra dei presepi organizzata dalla comunità parrocchiale. La Natività è stata allestita su una barca disposta in maniera verticale proprio vicino la balaustra. Si tratta di un natante di 5,60 metri, dal peso di 1.300 kg, che è stato utilizzato sino a qualche mese fa per la pesca sottocosta.

A donarlo è stato il cantiere navale “Calogero Sacco” ed è stato sistemato all’interno della Cattedrale grazie all’impegno delle aziende Perrone e Marino. Sulla barca sono stati collocati il bambin Gesù, la Madonna e San Giuseppe. «La barca, in questo momento storico, rappresenta l’umanità sofferente» ha detto il parroco della Cattedrale don Edoardo Bonacasa. Alla sesta edizione della mostra dei presepi collaborano tutti gli Istituti scolastici della città e le associazioni. In tutto sono 21 i presepi allestiti in Cattedrale, nella chiesa di San Giuseppe e presso il Centro “Giusti di Sicilia”, a pian terreno del Seminario vescovile. Durante la mostra – aperta sino al 6 gennaio – sia gli alunni degli istituti cittadini che le associazioni hanno donato beni (pannolini, cibo, vestiario) per i bambini 0-3 anni.



A MARSALA IL CONVEGNO DIOCESANO SULL’ESPERIENZA SINODALE

Si terrà venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022, presso l’hotel President di Marsala, il Convegno diocesano sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. La due giorni si aprirà venerdì 7, alle ore 9,30, con la Liturgia di inizio. Alle 10 il primo intervento del cardinale Mario Grech, Segretario generale del Sinodo dei Vescovi sul tema “Chiesa e Sinodo sono sinonimi”. I lavori proseguiranno alle 11,15 con la presentazione delle schede sinodali e del metodo di ascolto, a cura di don Leo di Simone e Dora Polizzi. Alle 12 centri di ascolto sinodali. I lavori riprenderanno alle ore 16 col secondo intervento del cardinale Grech, insieme a monsignor Stefano Ottani, Vicario generale per la sinodalità della diocesi di Bologna che relazionerà sul tema “La recezione del Sinodo dei Vescovi nella Chiesa universale e nella Chiesa di Bologna”. Alle 17,30 tavola rotonda sul tema “La rivoluzione nel sinodo dei Vescovi”, col cardinale Grech, monsignor Domenico Mogavero e monsignor Stefano Ottani. Alle 19 la santa messa. Sabato 8 gennaio i lavori inizieranno alle ore 9 con le Lodi mattutine. Seguirà l’intervento di monsignor Stefano Ottani sul tema “Il Sinodo delle Chiese italiane nel progetto della CEI”. Alle 11 i gruppi di consultazione sinodale relazioneranno il lavoro svolto. Alle 12,15 le conclusioni del Vescovo. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 la sala conferenze potrà accogliere 150 persone, mentre la sala ristorante 100. A tal fine le iscrizioni si potranno effettuare soltanto in modalità online tramite il modulo reperibile sul sito web diocesano www.diocesimazara.it. I costi per partecipazione sono: € 5 quota di iscrizione; pranzo, € 15 a persona con acqua e vino inclusi (no caffè); cena, € 25 a persona; pernottamento camera singola, € 50 al giorno; pernottamento camera doppia, € 70 al giorno; pernottamento camera tripla, € 90 al giorno. Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà la mattina di venerdì 7 gennaio direttamente presso l’hotel President. L’ingresso sarà consentito solo a persone munite di green pass.

Mi piace: Mi piace Caricamento...