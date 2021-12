“Meno plastica a scuola” laboratorio partecipativo della Città di Messina

Facebook



Shares

Domani, giovedì 16 dicembre, dalle 12.00 alle 13.30, si terrà il quarto dei laboratori partecipativi promossi dalla Città Metropolitana di Messina nell’ambito della “Agenda per lo sviluppo sostenibile Messina 2030”.

Il tema trattato: “Meno plastica a scuola”, intende avviare una riflessione tra Enti, Istituzioni, Associazioni, cittadini con il coinvolgimento delle scuole, sull’utilizzo sempre più frequente di un materiale, certamente utile e versatile, ma che provoca notevoli ricadute sull’ambiente sia per la sua provenienza da fonti non rinnovabili, sia per lo smaltimento troppo spesso scorretto fonte di notevole inquinamento terrestre e marino, inquinamento che, tra l’altro, ritorna nei nostri piatti

attraverso il cibo.

Il laboratorio vuole proporre una riflessione ed un confronto sulle possibili azioni da compiere per ridurre l’utilizzo di plastiche in un ambiente circoscritto come quello scolastico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...