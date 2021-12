Le tradizioni del Natale siciliano al Teatro del Canovaccio di Catania

Facebook



Vangelu è la felice ripresa, grazie alla volontà dei componenti del Teatro del Canovaccio, di un fortunato evento teatrale messo in scena dal 2012 al 2015.

Liberamente ispirato ai vangeli apocrifi, scritto in lingua siciliana arcaica, che per bellezza e sonorità non ha eguali, Vangelu – storia di Gesù dalla nascita alla licenza elementare – vuole essere un percorso che traccia i primi dieci anni di Gesubamminu.

Uno spettacolo teatrale con musiche dal vivo dai ritmi ora lievi ora grevi ora incalzanti e ora lenti, dove canti, suoni e parole e gesti si fondono perfettamente.

In scena ci saranno:

Saro Pizzuto – Rita Stivale – Cinzia Caminiti; i musicanti: Andrea Mirabella – Nicoletta Nicotra – Federica Di Bella – Alfonso Lauria; il madonnaro: Gianni Nicotra.

Testo e Regia: Cinzia Caminiti

Produzione Schizzid’Arte – Teatro del Canovaccio

Quest’anno il 16 dicembre, lo spettacolo sarà arricchito e preceduto da un evento di alta levatura culturale: davanti alla CONA debitamente allestita, verrà eseguita dall’ultimo Nanareddu vivente: “A Nuvena di Natali e a scattiata da Ciaramedda”.

Melo Zuccaro e il suo ciaramiddaro Alessandro Pizzimento porteranno al teatro del Canovaccio testimonianza di una tra le più vere e sentite tradizioni del Natale Siciliano.

Repliche: 16 Dicembre ore 20,00 (preceduto dalla Nuvena), 16,17,18 dicembre, 5 gennaio ore 21,00; 19 dicembre, 6 gennaio ore 18,00

