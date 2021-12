Il Cremlino pianifica offensiva contro Ucraina, rivela il Washington Post

Facebook



Resta alta la tensione tra Usa e Russia per la questione Ucraina. Con il coinvolgimento di un numero di soldati che arriverebbe fino a 175.000 unità, il Cremlino pianifica un’offensiva su più fronti all’inizio del prossimo anno, rivela il Washington Post che cita funzionari Usa e scrive di aver ottenuto un documento non classificato dell’intelligence che include immagini satellitari che mostrano forze russe che si concentrano in quattro aree. “I piani russi prevedono un’offensiva militare contro l’Ucraina all’inizio del 2022 con una dimensione di forze raddoppiata rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa primavera durante le esercitazioni rapide russe vicino ai confini dell’Ucraina”, ha affermato un funzionario dell’Amministrazione Usa coperto da anonimato, secondo il quale i piani prevedono il movimento di “100 gruppi tattici di battaglione” con personale “stimato in 175.000” unità, insieme a blindati, artiglieria e altro equipaggiamento.

Stando al documento ottenuto dal Post, attualmente sono dispiegati 50 gruppi tattici con tank e artiglieria “appena arrivati”. E se secondo l’Ucraina la Russia avrebbe circa 94.000 truppe vicino al confine, gli Usa valutano ce ne siano attualmente 70.000. L’analisi sui piani russi, ha detto la fonte, si basa in parte su immagini satellitari che mostrano unità “arrivate in varie località lungo il confine ucraino nell’ultimo mese”.

“Quello che sto facendo è mettere insieme quella che penso sarà la serie di iniziative più completa e significativa per rendere molto, molto difficile a Vladimir Putin andare avanti e fare ciò che le persone sono preoccupate che faccia”, ha detto ieri Joe Biden. (AdnKronos)

