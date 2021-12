Grande successo del “Dicembre Musicale” 2021 del Coro Lirico Siciliano

Facebook



Continua la prestigiosa kermesse musicale a Tripi, Mineo, Centuripe, Augusta e Trapani

L’Ente lirico siciliano, dopo i grandi successi ottenuti con i primi concerti dell’edizione 2021 del “Dicembre Musicale” continua l’opera di decentramento culturale presso diverse località della Sicilia orientale e occidentale, portando la grande musica d’autore e iniziative dall’alta valenza artistica e musicologica.

Successivamente all’inaugurazione acese, infatti, gli artisti condurranno le loro splendide interpretazioni al presso la Chiesa del Santissimo Rosario di Casale di Tripi (27 Dicembre ore 18 ), nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Mineo (28 Dicembre ore 19.30), nella Chiesa dell’Annunziata di Centuripe (29 dicembre ore 20), nella Chiesa Madre di Augusta (30 dicembre ore 20) e al Teatro Pardo di Trapani (9 gennaio ore 18).

I diversi eventi vedranno l’esecuzione di programmi differenti che vanno dalle più belle melodie della tradizione natalizia spaziando anche nel campo della etnomusicologia con il concerto “Eco della Sicilia” di Francesco Paolo Frontini, autentico capolavoro per la tradizione musicale popolare siciliana, con cui si concluderà l’edizione 2021 a Trapani.

Per l’edizione 2021 del Dicembre Musicale è stata inoltre realizzata, in prima esecuzione moderna, l’opera di F. P. Frontini “Natale Siciliano” (1904) che prevede sei movimenti per voce e pianoforte: Litania e pastorale della cornamusa; Canzone di Natale; Zampognata; Pastorale; Il Natale cantato dagli orbi; Canzonetta per la Novena. In questa antologia il compositore etneo raccoglie e rivisita le più note nenie tipiche della tradizione musicale siciliana in una veste tipicamente “cameristica”; una magnifica iniziativa che mira a riscoprire melodie bellissime, struggenti, armoniose, sentite, dolci e amare come l’anima del popolo siciliano e testi notevoli, nobili, pregevoli, dal fascino senza tempo.

Anche le magiche atmosfere di questo Natale, che segna un timido ritorno alla normalità, potranno essere allietate e vissute, dunque, attraverso la parola, il canto, la musica, linguaggio universale di pace, cultura e bellezza attraverso un ambasciatore d’eccellenza della nostra terra, il Coro Lirico Siciliano, che, nel pieno fulgore di una carriera costellata di crescenti successi, si pone ad attici livelli artistici nazionali e internazionali.

