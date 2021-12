Gdf Ragusa sequestra oltre 30 chili di cocaina purissima

Facebook



Shares

Oltre 30 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Ragusa, sotto il coordinamento della locale Procura.

La droga, 27 panetti in tutto, è stata ritrovata in località ‘Randello’, nascosta in un borsone di materiale idrorepellente posizionato sulla spiaggia.

La partita di cocaina, di qualità purissima, avrebbe potuto essere tagliata dai trafficanti fino a 5 volte prima di immettere lo stupefacente sul mercato, consentendo di ricavare circa 160.000 dosi per un giro di affari di oltre 11 milioni di euro.

Foto repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...