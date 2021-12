Fidapa Porto dell’Etna: inaugurato l’anno sociale

Facebook



Shares

Si è svolta nella sala meeting dell’SHS- Hotel Sicilia Spa, la cerimonia di inaugurazione dell’anno sociale 2021-2022 della Fidapa – Porto dell’Etna alla presenza della neo presidente, dott.ssa Piera Bonaccorsi, che guiderà la sezione per il prossimo biennio; della vice presidente Fidapa BPW Italy distretto Sicilia, Letizia Bonanno; della vice presidente nazionale, dott.ssa Concetta Corallo; del sindaco di Riposto , dott. Enzo Caragliano, delle presidenti delle sezioni della provincia di Ct e delle socie del Porto dell’Etna.

Durante la cerimonia la Presidente Bonaccorsi ha illustrato ai presenti i punti programmatici del biennio che varie task force svilupperanno sul territorio (in sinergia con le sezioni di Giarre-Riposto, Taormina, San Giovanni La Punta, Motta Sant’Anastasia), recependo i temi nazionali “violenza, salute, comunicazione, innovazione, lavoro e impresa”.

“Oltre alla biblioteca delle donne che realizzeremo grazie ad una convenzione tra il comune di Riposto e l’Istituto M.Amari – spiega la presidente, Piera Bonaccorsi- proseguiremo con iniziative contro la violenza sulle donne con la programmazione di un centro di ascolto per uomini maltrattanti. Inoltre con il comune di Riposto verrà istituita la Carta Euromediterranea per l’uguaglianza tra le donne e gli uomini nella vita locale. Organizzeremo incontri sulla medicina di genere (moderno approccio diagnostico e terapeutico alle patologie in base alle differenza tra uomini e donne), sulle patologie della sfera riproduttiva, sui disturbi alimentari. Questi sono solo alcuni obiettivi che ci siamo prefisse. Collaboreremo con gli enti locali, con il comune di Riposto, i club service, le associazioni del territorio e gli Atenei. E’ un progetto ambizioso che ci vede tutte protagoniste e che sono sicura potremo realizzare col contributo di tutte le nostre socie”.

La sezione ripostese Porto dell’Etna vanta già 37 iscritte. Dall’elezione della nuova presidente, hanno fatto ingresso 10 nuove socie alle quali, ieri sera, le autorità Fidapa presenti hanno consegnato il distintivo dell’associazione.

“In questi anni le socie veterane hanno sviluppato dei progetti che hanno permesso a questa giovane sezione, nata nel 2017, di distinguersi in breve tempo nell’ambito distrettuale. Continua la Bonaccorsi. L’ingresso di nuove socie, provenienti da diversi ambiti lavorativi ci permette di arricchire il capitale umano e professionale della nostra sezione con il fine di incrementare il livello di partecipazione e valorizzazione delle donne nell’evoluzione della società.”

Ospite della serata inaugurale: il direttore d’orchestra Claudia Patanè che, attraverso la propria esperienza professionale, ha lanciato un messaggio contro le differenze di genere negli ambiti sociali, culturali, artistici e lavorativi.

Claudia Patanè, giovane talento giarrese, vanta già esperienze prestigiose a livello nazionale ed internazionale. Ha diretto numerose formazioni orchestrali: l’ensemble dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania, l’orchestra della Camerata Polifonica Siciliana, l’orchestra d’archi Koinè, l’orchestra Sinfonica Giovanile “Giuseppe Verdi”, l’orchestra Sinfonica Giovanile del Mediterraneo, la Pink Orchestra di Roma, l’orchestra e il coro del Festival Internazionale del Val di Noto “Magie Barocche”. Il 27 febbraio 2016, in occasione del Giubileo dell’Industria, ha diretto l’orchestra del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma nella Sala Paolo VI della Città del Vaticano, alla presenza del Santo Padre. Oggi è direttore presso il Teatro di Erfurt in Germania, dove è impegnata in produzioni di opera e balletto.

Il Maestro Donato Renzetti l’ha definita «il più interessante talento direttoriale della sua generazione».

La serata si è conclusa con l’esibizione giovane tenore, Federico Parisi, che ha calcato la scena internazionale statunitense e cinese e che fa parte del Coro lirico siciliano.

Grande soddisfazione e stata espressa dalle autorità Fidapa, distrettuali e nazionali, presenti riguardo al cammino intrapreso dalla giovane sezione Porto dell’Etna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...