Cuffaro in campo: “Rinvio voto ex Province? Ennesimo colpo a democrazia”

Facebook



Shares

“Rinviare ancora il rinnovo delle ex Province è un nuovo colpo per la democrazia siciliana. Da giorni sostenevamo che c’erano alcuni partiti che avrebbero votato la proroga della scadenza e purtroppo così è avvenuto”. Lo dice Totò Cuffaro, commissario regionale della Dc nuova, dopo il voto al disegno di legge sul “Rinvio delle elezioni degli enti di area vasta”, ieri sera all’Assemblea regionale siciliana.

“Spiace ancora una volta vedere disattese le aspettative dei siciliani – aggiunge l’ex presidente della Regione siciliana -. L’abolizione delle ex Province da parte dell’allora governatore Crocetta nata con grandi aspettative si è rilevata una manovra poco riuscita, visto che i costi non sono diminuiti e i disservizi sono aumentati. Basti pensare alle condizioni delle strade, ai servizi carenti nelle scuole”.

Per Cuffaro “adesso occorre tornare all’elezione di primo grado nelle ex Province per ridare dignità alle istituzioni e responsabilizzare una nuova classe dirigente, vicina ai territori, che sappia rilanciare l’azione amministrativa e di sviluppo. Occorre avere rispetto per i siciliani e per le istituzioni ed è per questo che Democrazia cristiana nel suo programma inserirà l’elezione di primo grado per le ex Province. La DC in Sicilia, impegnata nel dare voce ai territori per creare un programma condiviso, si sta preparando, inoltre, a partecipare al prossimo congresso nazionale del partito che, come deciso ieri al Consiglio nazionale della DC, a cui ho partecipato, si terrà il 5 e 6 marzo”.

Foto repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...