Chef stellati per il piccolo Fabrizio a Messina

Fabrizio è un piccolo guerriero dal cuore coraggioso. Abita in provincia di Messina, sul Tirreno e ha bisogno di cure mediche. La sua vita è un tesoro da custodire e proteggere come le vite dei bambini di tutto il mondo. E allora si mette in moto la macchina della solidarietà che non ha confini regionali: grazie a Ina Reale Ruffino e alla sua famiglia, è partita una raccolta fondi che strada facendo si è arricchita di amici generosi. Ristoworld Italy, con il dipartimento di protezione civile Emergency, coordinato dallo chef Andrea Finocchiaro, che interviene in operazioni umanitarie e in caso di calamità naturale (ultimo intervento a Catania in occasione della recente alluvione), ha sposato in pieno il progetto.

«Ho chiesto agli amici di Ristoworld sparsi in tutta Italia – commenta il presidente Marcello Proietto di Silvestro – di partecipare e la risposta è stata corale e immediata. Ringrazio le campionesse cake, gli chef e pasticceri che hanno regalato il grembiule firmato da collezione e il campione mondiale di cioccolato Tommaso Molara per il regalo del presepe in cioccolato. L’iniziativa di Ina Reale e della sua famiglia conferma il grande cuore delle giacche bianche che anche in questo momento di difficoltà legato alle restrizioni pandemiche non perdono l’occasione per manifestare amore e gioia. Grazie per il vostro cuore grande».

Ed ecco le firme sui particolari grembiuli natalizi esclusivi realizzati da Diliberto Work Clothing, fornitore ufficiale Ristoworld Italy.

Lillo Defraia, Cavaliere della Repubblica, Ambasciatore della cucina Italiana, maestro pasticcere e memoria storica della pasticceria siciliana detentore Guinness dei Primati; Gregori Nalon, Ambasciatore della cucina Italiana, cooking strategist e volto noto della tv; Angelo Sabatelli, chef executive stellato Michelin Putignano (Bari); Tano Simonato, chef executive stellato Michelin Milano; Agata Consoli, pluripremiata campionessa nazionale Cake Design Ristoworld e ideatrice del progetto Agata Duci d’Amuri; Claudio Ruta, executive chef già stella Michelin in Ragusa; Flavia Stroscio, medaglia d’oro al Cake International di Birmingham nella categoria Floreal Display Firework Theme. Tommaso Molara, l’executive chef campione del mondo di pasticceria e cioccolateria artistica, realizzerà invece un presepe natività in cioccolato.

Grembiuli e presepe saranno sorteggiati, assieme ad altri manufatti e premi provenienti da una raccolta locale, e il ricavato donato per il piccolo Fabrizio nel corso di un momento in programma per il 20 dicembre prossimo a Rocca di Caprileone (Messina).

