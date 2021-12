Capizzi e la memoria ritrovata

Facebook



Opera editoriale con CD presentata ieri nel salone degli specchi di Palazzo dei Leoni a Messina

Si e svolta ieri nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni la presentazione del CD, realizzato dal “Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani” e dall’Associazione culturale “κικλος”, contenente circa 60 minuti di canti monovoci e polivocali inediti, relativi a contesti di lavoro e rituali, quali quelli del periodo della Settimana Santa nel territorio di Capizzi, piccolo paese dei Nebrodi dove sopravvivono elementi demoetnoantropologici e forme di canto tradizionale, di spiccato interesse storico, artistico e religioso.

I lavori sono stati introdotti dal Sindaco metropolitano, Cateno De Luca, che ha evidenziato come i valori culturali ed il senso di appartenenza dei piccoli centri permangano con maggiore forza rispetto ad aree urbane piu ampie, e questo consente un piu profondo radicamento delle tradizioni nella cultura popolare. Sono quindi intervenuti il Sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso che ha sottolineato come il progetto rappresenti un importante strumento di conoscenza della cultura del territorio nebroideo, contribuendo a rafforzare l’ ”identita siciliana” ed il presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza.

Hanno quindi relazionato il curatore del progetto editoriale, Mario Sarica e, in remoto, l’etnomusicologa Giuliana Fugazzotto, che hanno fatto la cronistoria del progetto, sottolineando che si tratta di un prezioso patrimonio di beni immateriali, altrimenti perduti, contenuti in un compact disc, che contiene canti monodoci e polivocali inediti, in CD rende inoltre omaggio al pittore capitino Antonino Mancuso Fuoco, di cui quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita.

I contenuti del CD sono il frutto di un lungo e paziente lavoro che ha fatto emergere i caratteri identitarie delle nostre comunita rurali e ha inteso altresi celebrare l’anniversario del “venticinquennale” del Museo.

Nel CD e inserita anche una breve guida all’ascolto e, nella confezione, un omaggio al pittore di Capizzi Antonino Mancuso Fuoco a 25 anni dalla scomparsa, che consiste nella raffigurazione di alcune sue opere in una cartolina. Il pittore capitino raffigura nelle sue opere “Naif” scene di vita agro-pastorale della sua comunita ed e certamente fra i personaggi piu illustri nati nella cittadina dei Nebrodi, come ricordato dalla figlia Maria Giovanna Mancuso Fuoco, e le sue opere sono presenti in musei nazionali ed internazionali.

Ha concluso i lavori la Dirigente alla Cultura, Avv. Anna MariaTripodo, comunicando che il CD sara successivamente pubblicizzato e messo a disposizione delle realta culturali presenti nel territorio metropolitano con un’attenzione particolare alle Istituzioni scolastiche, contribuendo a veicolare aspetti peculiari della cultura del territorio metropolitano.

Alla fine della presentazione gli ospiti sono stati allietati dai suoni natalizi della cornamusa del maestro Felice Curro.

