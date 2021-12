A Marsala nuovo sportello Banca Don Rizzo

Facebook



E’ operativa a Marsala, in piazza Piemonte e Lombardo 25/B, nella zona portuale della cittadina, una nuova filiale di Banca Don Rizzo. Lo sportello, dotato di strumenti evoluti che consentono ai clienti di operare autonomamente, offre tutti i servizi alla clientela ed è gestito da Sergio Samannà.

L’inaugurazione – cui sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Marsala Massimo Grillo e diversi imprenditori del settore vitivinicolo del territorio – si è svolta alla presenza del management della Banca: del presidente di Banca Don Rizzo Sergio Amenta, del vice presidente Nicola Colabella, del direttore Antonio Pennisi e del vice-direttore Francesco Leone.

L’istituto di credito cooperativo della Sicilia Occidentale, aderente al Gruppo Iccrea, di recente premiato come migliore istituto bancario regionale per la qualità dei servizi ai clienti, rafforza la sua presenza in un territorio che, per connotazione sociale ed economica, è estremamente vicino alla comunità di riferimento della Banca.

“Il riposizionamento dello sportello di Marsala, che segue di qualche settimana l’apertura della filiale di Menfi – ha commentato il presidente Sergio Amenta – rientra nel progetto di potenziamento e riorganizzazione della rete commerciale in ottica di vicinanza ai bisogni della clientela e presidio del territorio coerente con la nostra storia di banca locale.”

Secondo il direttore Antonio Pennisi “Marsala è la città di grande tradizione imprenditoriale ed esprime un elevato potenziale anche in vista dell’attivazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR)”.

