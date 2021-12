A Catania torna Marranzano World Fest con versione “Winter session”

Facebook



Il 28 dicembre, dalle 20, al Cine Teatro Odeon il live di Justin Adams e Mauro Durante

Il Marranzano Word Fest non si ferma. Dopo una intensa edizione estiva tra il centro storico di Catania e l’anfiteatro di Gravina, e una lunga serie di trasferte in Ungheria, Serbia e Portogallo grazie al Progetto TREMOLO, il Marranzano Word Fest vuole chiudere l’anno 2021 con un ultimo evento straordinario in programma per martedì 28 dicembre, a partire dalle ore 20, al Cine Teatro Odeon: una “Winter Session” che vede come protagonisti due artisti di riferimento nel panorama internazionale della world music: il chitarrista e produttore britannico Justin Adams e il salentino Mauro Durante, ambasciatore della musica popolare italiana nel mondo.

Il duo porta sul palco le canzoni del recentissimo album “Still Moving” (un concept molto affine al sicilianissimo “moviti fermu”), celebrato tra i migliori album del 2021 dalla prestigiosa rivista Songlines, e da numerose altre testate internazionali.

Il concerto sarà preceduto dagli interventi di Cesare Basile con la Compagnia Giovanna Velardi (Sicilia), e di Meister Jaan (Estonia), e sarà l’occasione per riscoprire (fuori dal palco, di fronte ad una “cona” realizzata per l’occasione dall’artista Daniela Orlando) anche la tradizionale Novena dei Nanareddi dalla Civita di Catania, con Melo Zuccaro, Giorgio Maltese e Mimmo Aiola.

Questo concerto rappresenta anche l’evento conclusivo del progetto TREMOLO – TRans-European Music Organizations Linked Organically – cofinanziato da Europa Creativa per sviluppare, promuovere e implementare strategie innovative per la mobilità dei giovani artisti che operano per la salvaguardia del patrimonio immateriale a livello locale, promuovendo, allo stesso tempo, il dialogo interculturale, la comprensione reciproca e l’integrazione tra culture diverse.

«Grazie al progetto TREMOLO quest’anno il Marranzano World Fest ci regala, a fine anno, un ulteriore momento di incontri musicali – commenta Luca Recupero, direttore artistico del Festival -. La partnership con il progetto TREMOLO ci ha consentito un potenziamento del MWF e ha dato la possibilità, a tre gruppi di giovani musicisti selezionati, di fare l’esperienza di un tour in giro per l’Europa che li ha visti esibirsi su diversi palchi in Italia (Marranzano World Fest), Ungheria (Csipero Youth Festival) e Serbia (Malom Fesztival)».

Sempre nel contesto degli eventi conclusivi del progetto, anche il concerto di Jacarànda – Piccola Orchestra Giovanile dell’Etna a Palermo, lunedì 27 dicembre sul palco di Tavola Tonda, ai Cantieri Culturali della Zisa, che sarà anche l’occasione per la presentazione in anteprima del video con la canzone che vede i tre gruppi Jacarànda, Zajnal (Ungheria) e KurtaUtca (Serbia), condividere una versione trans-europea di “Bella Ciao”, che nelle voci di e questi giovani artisti diventa un inno universale di speranza e resilienza. Una versione multi culturale e multi linguistica che proprio in questi giorni gli artisti stanno ultimando in studio e che verrà presentata in anteprima il 27 e il 28 dicembre in occasione degli ultimi due appuntamenti di questa incredibile partnership.

ARTISTI OSPITI – Marranzano World Fest 2021 – Winter Session

JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE “Still Moving” (UK-Italia)

Il chitarrista, produttore e compositore inglese Justin Adams è stato a lungo il braccio destro di Robert Plant nei Sensational Spaceshifters, co-autore per 4 album e diversi tour in giro per il mondo. A lui dobbiamo anche la produzione di album storici di artisti come Tinariwen e Rachid Taha evidenzia la sua sensibilità per il groove nordafricano, mentre i suoi progetti pluripremiati con il maestro gambiano Juldeh Camara hanno consacrato il felice connubio della tradizione dei griot con lo spirito del blues. Il suo ultimo album da solista Ribbons, caratterizzato da variegate atmosfere chitarristiche, è stato citato tra i 50 migliori album degli ultimi dieci anni dalla rivista Songlines.

Mauro Durante, voce e anima del Canzoniere Grecanico Salentino, trasmette saperi ed esperienze da generazione in generazione. Partecipa dal 2000 alla Notte della Taranta, prendendo parte a tutti i concerti e gli eventi importanti in Italia e all’estero (Europa, Cina, Medio Oriente), al progetto della Pizzica Sinfonica ideato da Piero Milesi e alle tournée con l’ex batterista dei Police, Stewart Copeland, con cui si esibisce in numerosi duetti. Ha collaborato con numerosi musicisti di spicco nel panorama della musica internazionale, esibendosi in duo con Trilok Gurtu, Richard Galliano e Zohar Fresco. Nel 2010 è assistente musicale del maestro concertatore Ludovico Einaudi per la Notte della Taranta. Dal 2006 entra nel gruppo Accordone, con cui partecipa ai principali festival internazionali di musica antica in Europa, Medio Oriente e Giappone e vanta varie collaborazioni con gruppi e musicisti tra cui Piers Faccini, Ibrahim Maalouf, Sud Sound System, Giancarlo Parisi, Ensemble di Terra d’Otranto.

CESARE BASILE & COMPAGNIA GIOVANNA VELARDI (Catania- Palermo) – “Rutata” (primo studio)

Cesare Basile e la Compagnia Giovanna Velardi presentano il primo studio del progetto “Rutata”. Un lavoro in cui musica e danza contemporanea si confrontano col tema della rotazione/iterazione in contesti tradizionali e non solo. Il lavoro si svilupperà nei prossimi mesi attraverso lo studio e la reinterpretazione dell’ antica arte tradizionale del bastone siciliano.

Cesare Basile Chitarrista, cantautore, scrittore catanese, attivo sulla scena musicale italiana ed internazionale dal 1987 con numerose band (Candida Lilith, Kim Squad, Quartered Shadows), prima di intraprendere, dal 1994, la strada della canzone d’autore, che lo ha portato a pubblicare oltre 10 album a suo nome, rappresentando da sempre una voce “dissidente” e indipendente nel panorama culturale siciliano, italiano ed internazionale. Ha collaborato con numerosi artisti di grande rilievo nazionale ed internazionale come Nada, After Hours, Hugo Race, John Bonnair, John Parish, Terakaft e molti altri. Affianca la pratica musicale con l’impegno politico e sociale, con la costruzione di strumenti musicali e con la disciplina del bastone siciliano, che pratica con il Maestro Alfio Di Bella.

Giovanna Velardi Coreografa e danzatrice di origine siciliana, direttrice artistica di PinDoc e del festival multidisciplinare Prima Onda organizzato da Genia LabArt. È diplomata all’Accademia Nazionale di Danza a Roma. Dalla fine degli anni 90 ad oggi lavora tra la Francia e l’Italia, collaborando con numerosi artisti e coreografi, da esponenti della “nouvelle danse” come Geneviève Sorin a video artisti come Dominik Barbier, a registi teatrali come Vincenzo Pirrotta e Fausto Paravidino. Ha creato più di trenta pièces con il sostegno delle istituzioni ed artista in residenza presso importanti di teatri e centri coreografici tra cui il Centre Chorégraphique National D’Orléans, Scenario Pubblico di Catania, Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Palermo. Dalla sua tendenza a lavorare sull’ improvvisazione, esplorando le qualità pulsionali del movimento, nasce la ricerca dalla quale ha sviluppato il metodo chiamato “il cuore articolare” per danzatori e attori.

MEISTER JAAN (Estonia) – “parmupillihullus”

Il giovane musicista e produttore estone è il creatore di straordinari video in cui il parmupill (scacciapensieri) diventa un prisma caleidoscopico all’incrocio tra tradizioni arcaiche, sperimentazione psichedelica ed elettronica minimale.

Jaan Tatte altrimenti noto come Meisterjaan si esibisce usando scacciapensieri, voce, looper e live electronics, alla ricerca di un sound coinvolgente e ipnotico, che va dai bordoni ambient al fino al fuoco dell’hardcore. La sua musica rappresenta una simbiosi tra il pensiero antico e moderno e le tecnologie antiche e moderne.

