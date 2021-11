Ultime Covid Italia: 90 decessi e 12.877 contagi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 12.877 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 27 novembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 90 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 596.898 tamponi con un tasso di positività al 2,15%. Da ieri sono guarite 6.451 persone. Sono 624 le terapie intensive occupate, 18 in più da ieri. Salgono anche i ricoveri pari a 4.826 nei reparti Covid, 78 in più da ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 133.627 in Italia.

IN SICILIA. Altre otto vittime e 645 nuovi casi di Coronavirus con 26.726 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L’indice di positività è del 2,98%. Le vittime dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 7.187. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 61 a Palermo, 215 a Catania, 174 a Messina, 7 a Ragusa, 65 a Trapani, 42 a Siracusa, 20 a Caltanissetta, 21 ad Agrigento e 40 a Enna.

