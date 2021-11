Ultime Covid Italia: 69 decessi e 16.638 nuovi casi. In Sicilia 9 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 10.638 i nuovi casi di Coronavirus e 69 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 625.774 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari all’1,7%, secondo quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono+28 i ricoverati con sintomi, 4.088 in totale. 55 igli ngressi in terapia intensiva in 24 ore, 503 in totale (+17).

IN SICILIA Altre nove vittime e 501 nuovi casi di Coronavirus con 26.407 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ sempre Catania la provincia che fa registrare il maggior numero di focolai attivi.

Dal 17 ottobre al 17 novembre i casi Covid tra gli operatori sanitari, quelli rilevati in ospedale, sono pressoché raddoppiati: erano 1.377 e ieri hanno raggiunto i 3.088, con un trend in un solo mese di poco meno del +130%. Sono i numeri elaborati, su dati Inail e Iss, dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), categoria tra le più colpite: gli infermieri infettati da inizio pandemia ora sono oltre 121mila. Ovvero l’82% degli infettati tra gli operatori sanitari.

“Sono numeri legati al fatto – spiega all’Adnkronos Salute Luigi Pais dei Mori, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Belluno e componente del comitato centrale Fnopi – che gli operatori sanitari sono stati i primi a essere vaccinati e con la riduzione della risposta anticorpale, ormai acclarata dalla scienza, hanno ricominciato a essere i più esposti al contagio. Ci aspettavamo che la durata media del vaccino, in termini di copertura non in termini di protezione dalla malattia grave, venisse a mancare. Non a caso abbiamo affrontato da tempo, con coerenza, la discussione, in termini di politica professionale, della terza dose”.

